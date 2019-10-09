كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة غير رسمية بين رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يرحب بالرئيس الصيني، شي جين بينج، في قمة غير رسمية هذا الأسبوع، تاتي محادثاتهم في وقت توترت فيه العلاقات حول منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقالت الوزارة الهندية، في بيان: "إن قمة شيناي غير الرسمية المقبلة ستتيح الفرصة للزعيمين لمواصلة مناقشاتهما حول القضايا الشاملة ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر حول تعميق شراكة تنمية التعاون الوثيق بين الهند والصين."

يهدف الاجتماع الذي سيعقد في مدينة تشيناي بجنوب الهند يومي 11 و 12 أكتوبر إلى تعزيز العلاقة التي أقامها الزعماء عندما التقوا في مدينة ووهان الصينية العام الماضي للمساعدة في استقرار العلاقات بعد مواجهة في قسم آخر متنازع عليه من حدودهم الطويلة، بعيدة كل البعد عن كشمير.

لكن قرار الهند في أغسطس بإلغاء الوضع الخاص لكشمير أثار إدانة شديدة من باكستان وحليفتها القديمة، الصين، التي رفعت الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

وتقول الهند، إن إلغائها للوضع الخاص لكشمير ذات الأغلبية المسلمة، والذي صاحبته حملة أمنية على المعارضة من قبل قوات الأمن، هو مسألة داخلية تهدف إلى تطوير أراضي الهيمالايا، التي تطالب بها باكستان أيضًا بسرعة أكبر.

قالت الصين، التي انتقدتها الولايات المتحدة بسبب معاملتها لأفراد الأقليات العرقية المسلمة، إنها تعتقد أن الهند وباكستان يجب عليهما الامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد في كشمير، وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان هناك. لقد رفضت الهند تلك المخاوف.

وقال مصدر حكومي، إن الهند ستوضح أن أي تغيير في ولاية جامو وكشمير يعد شأنًا داخليًا إذا كان الجانب الصيني سيثير الأمر في المحادثات.

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وقال سريكانث كوندبالي، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي، إنه من المهم للجيران المسلحين نووياً أن يستقروا في العلاقات لأن كلاهما يتناول القضايا المحلية والإقليمية.

وأضاف: "الاجتماع غير الرسمي الثاني على هذا النحو مهم بالنظر إلى هذه الإشارات المشؤومة على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية".

وقالت وزارة الخارجية النيبالية، إن "شي" سيقوم بزيارة رسمية لنيبال في نهاية زيارته للهند، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 22 عامًا.

عمقت الصين علاقاتها مع جيران الهند، حيث أقامت الموانئ ومحطات الطاقة في قوس يمتد من بنجلاديش إلى سريلانكا وباكستان كجزء من خطة الطاقة والبنية التحتية الكبرى للحزام والطريق.

العلاقات المتوازنة

قبل زيارة شي إلى الهند، دعت الصين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإجراء محادثات. قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج يوم الثلاثاء، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الصين تدعم باكستان في الحفاظ على سيادتها المستقلة ووحدة أراضيها.

تنقسم منطقة الهيمالايا في كشمير بين الهند وباكستان والصين. الهند تحكم وادي كشمير المكتظ بالسكان والمنطقة التي يسيطر عليها الهندوس حول مدينة جامو، بينما تسيطر باكستان على إسفين من الأراضي في الغرب، والصين تحتفظ بمنطقة مرتفعة على ارتفاع منخفض في الشمال.