كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد أردوغان: الجيش التركي سيدخل إلى سوريا "قريبًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول تركي في وقت مبكر اليوم الأربعاء: "إن القوات التركية وحلفاء المتمردين السوريين سيعبرون الحدود السورية "قريبا" في الوقت الذي أفسح فيه انسحاب مفاجيء للقوات الامريكية الطريق للتوغل التركي".

وتستعد تركيا للتقدم إلى شمال شرق سوريا منذ أن بدأت القوات الأمريكية في إخلاء المنطقة في تحول سياسي مفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقد على نطاق واسع في واشنطن باعتبارها خيانة لحلفاء الميليشيات الكردية الأمريكية.

ويوم الثلاثاء، قال مسؤولون أتراك لرويترز: "أن الجيش ضرب الحدود السورية العراقية لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز المنطقة، وعلى الرغم من أن تفاصيل الضربات كانت غامضة".

وقالت أنقرة إنها تعتزم إنشاء "منطقة آمنة" لإعادة ملايين اللاجئين إلى الأراضي السورية، ولكن الخطة أثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين بقدر المخاطر التي تشكلها العملية العسكرية نفسها.

وبالنسبة لتركيا، التي تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا إرهابيين بسبب علاقاتهم مع المسلحين الذين يشنون تمردًا داخل تركيا، فإن تدفق السوريين غير الأكراد سيساعدها على تأمين حماية ضد تهديدها الأمني الرئيسي.

وقال مدير الاتصالات بالرئيس رجب طيب أردوغان فهرتين ألتون: "أن مقاتلي وحدات حماية الشعب يمكنهم إما أن ينشقوا أو أن أنقرة يجب أن "تمنعهم من تعطيل" ما وصفه بصراع تركيا ضد مقاتلي داعش.

وكتب ألتون في تغريدة وفي مقال نُشر في الواشنطن بوست: "سيعبر الجيش التركي مع الجيش السوري الحر الحدود التركية السورية قريبًا".

وقال: "ليس لتركيا طموح في شمال شرق سوريا سوى تحييد تهديد طويل الأمد ضد المواطنين الأتراك وتحرير السكان المحليين من نير البلطجية المسلحة".

وقالت وكالة ديميرورين التركية للأنباء: "أن المتمردين السوريين سافروا من شمال غرب سوريا إلى تركيا استعدادًا للتوغل في شمال شرق سوريا".

وسيتمركزون في بلدة سيلينبار التركية الحدودية، عبر الحدود من مدينة رأس العين السورية، مع 14000 منهم انضموا تدريجيًا إلى الهجوم.

وقالت هيئة الصحة بدبي: "أن متمردي "لواء حمزة" من الجيش الوطني، المتمرد الرئيسي الذي تدعمه تركيا في شمال غرب سوريا، سافروا في قافلة من الحافلات مصحوبة بشاحنات محملة بالذخيرة.

وقال شاهد من رويترز: "أن قافلة كبيرة من الحافلات تقل مقاتلين سوريين وشاحنات محملة بالمعدات وصلت إلى مدينة أكاكالي الحدودية التركية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء".

وقال شاهد عيان من رويترزاليوم الثلاثاء في أكاكالي على الجانب الآخر من تل أبيض في سوريا: "أن مدافع الهاوتزر انتشرت خلف السدود الترابية واتجهت نحو سوريا".

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وأضاف: "أن أنظمة إطلاق صواريخ متعددة كانت متمركزة في سوروك، على بعد حوالي 60 كم إلى الغرب، مقابل بلدة كوباني الحدودية السورية.

وأزعج احتمال شن هجوم عسكري الأسواق المالية التركية، مع وصول الليرة هذا الأسبوع إلى أضعف مستوياتها منذ أواخر أغسطس. وارتفعت العملة قليلًا إلى 5.8220 مقابل الدولار صباح اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "أن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر بدعوة من ترامب".

وقال أردوغان اليوم الاثنين: "أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب بعد مكالمة هاتفية أجراها مع ترامب، مضيفًا أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين في هذا الشأن ستستمر".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان: "لسوء الحظ، اختارت تركيا التصرف من جانب واحد".

وأضاف: "نتيجة لذلك، نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا عن طريق التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتهم".

وأثار قرار ترامب بسحب قواته من شمال شرق سوريا غضب الحلفاء، بما في ذلك فرنسا، أحد الشركاء الرئيسيين لواشنطن في التحالف الذي تقوده داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت روسيا، أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لم يتم إخبار واشنطن أو تركيا مقدمًا بأي اتفاقات لسحب القوات الأمريكية.

ووسط تعميق المخاوف الإنسانية، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس جميع الأطراف في شمال شرق سوريا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين.

وأدانت القوات التي يقودها الأكراد تحول السياسة الأمريكية باعتباره "طعنة في الظهر".

وفي إشارة إلى تحول محتمل آخر في ميزان القوى في المنطقة، قالت القوات التي يقودها الأكراد إنها قد تبدأ محادثات مع الحكومة السورية وروسيا لملء فراغ أمني في حالة انسحاب أمريكي كامل.

ونفى ترامب أنه تخلى عن القوات الكردية، أكثر الشركاء الأمريكيين فاعلية في قتال داعش في سوريا. ولكنه أشاد بتركيا كشريك تجاري، في تخفيف لهجة بعد ساعات من تهديده "بتدمير كامل" للاقتصاد التركي إذا تصرف "خارج الحدود" في سوريا.