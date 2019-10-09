كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن استمرار الإعداد للعملية العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، استمرار الاستعدادات للعملية العسكرية في شمال سوريا، حسبما قناة "إن تي في" التركية.

ونقلت القناة، عن آكار قوله "الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالعملية العسكرية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا متواصلة".

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قد أعلن أن القوات المسلحة التركية بالإضافة إلى الجيش السوري الحر سيعبرون الحدود السورية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقال فخر الدين ألتون، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "سيعبر الجيش التركي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، الحدود التركية-السورية قريبا".

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وأضاف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "لدي مقاتلي وحدات الشعب الكردية خياران: يمكنهم الفرار أو سنوقفهم عن عرقلة جهودنا للقضاء على تنظيم داعش، الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم".

وأرسل الجيش التركي، مساء الثلاثاء، تعزيزات جديدة إلى وحداته المتركزة على الحدود السورية، وبحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".