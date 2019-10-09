كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني يدعو أنقرة إلى ضبط النفس وتجنب التوغل في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن هجوم عسكري في شمال سوريا في الأيام المقبلة بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستسحب قواتها العسكرية من المنطقة.

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله، إن أنقرة بحاجة إلى ضبط النفس وتجنب القيام بعمل عسكري في شمال سوريا.

وأضاف الرئيس الإيراني: "تركيا قلقة بحق بشأن حدودها الجنوبية. نعتقد أنه يجب اعتماد مسار صحيح لإزالة هذه المخاوف ... يجب على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة ... يجب أن يدعم الأكراد في سوريا الجيش السوري".

وفي الوقت نفسه ، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن الجيش الإيراني قد شن مناورة عسكرية غير معلنة بالقرب من حدود البلاد مع تركيا.

ووفقًا للتقرير، تشارك في التدريبات وحدات الرد السريع، وألوية الحركة والهجمات، وطائرات الهليكوبتر التابعة للوحدة الجوية التابعة للقوات البرية للجيش.

ظهرت التقارير في الوقت الذي تستعد فيه أنقرة لشن هجوم في سوريا الحليفة لإيران لتطهير المنطقة الشمالية من البلاد من المسلحين الأكراد على طول حدودها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء أن أنقرة قد أكملت استعداداتها للتوغل العسكري.

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وفي الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة. أعلن البيت الأبيض أنه لن "يدعم أو يشارك في" عملية تركيا المقبلة.

جدير بالذكر، أن التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن الجمهورية الإسلامية بدأت مناورة عسكرية مفاجئة مع قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش بالقرب من حدود البلاد مع تركيا.

يأتي التدريب وسط معارضة إيران لغزو تركيا المرتقب لشمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد السوريين هناك. كان الأكراد السوريون حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

تم الإعلان عن التدريبات الإيرانية المفاجئة اليوم الأربعاء. يقول التقرير التلفزيوني إنه يشرف عليه اللواء عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني.

ومع ذلك، لم يذكر التلفزيون الحكومي العملية التركية المتوقعة ولم يوضح عدد الجنود المشاركين في التدريبات في قوششي في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران. وتبعد المنطقة حوالي 620 كيلومترًا أو 385 ميلًا شمال غرب طهران.

إيران وروسيا كلاهما من الحلفاء الرئيسيين لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وكلاهما له قوات على الأرض في سوريا. في حين أنهم قد يعارضون علانية التوغل التركي في سوريا، إلا أنهم ربما لا يمانعون في عملية تقلل من القوات الكردية.

ويتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بلعب "ألعاب خطيرة للغاية" مع الأكراد السوريين، الذين كان مقاتلوهم من كبار حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.