عاجل.. حكيم زياش يغادر معسكر المنتخب المغربي

غادر حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، معسكر المنتخب المغربي لكرة القدم، استعدادا لمباراتي ليبيا والغابون، الوديتين، وذلك بسبب شعوره بالعياء.

وأكد وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، في الندوة الصحفية التي يعقدها حاليا بالرباط، بأنه سمح لحكيم زياش بمغادرة المنتخب المغربي، بعد أن أكد له بأنه يشعر بعياء كبير، ولا يمكنه خوض المباراتين الوديتين القادمتين.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه حاول إقناع اللاعب بالبقاء مع المجموعة، غير أنه لاحظ بأنه يشعر بعياء كبير ولا يمكنه أبدا أن يخوض المباراتين، متمنيا أن يكون حاضرا في المباريات الرسمية القادمة.