زعيتر رفقة مايكل تايسون .. يخططان لمشاريع في المغرب

التقى البطل المغربي، عثمان زعيتر، نجم الملاكمة الأسطوري “مايكل تايسون”، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثا عن مشاريع مشتركة، خططا لإقامتها في المملكة، حسب ما أعلنه زعيتر، ليلة أمس الثلاثاء.

ونشر زعيتر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورته مع “مايكل تايسون”، وهما يحملان علم المغرب.

وعبر زعيتر، في تعليقه على الصورة، عن شرفه، وفخره بلقاء الأسطورة “مايكل تايسون”، مبرزا أنهما تحدثا حول أفكار بعض المشاريع لتحقيقها في المغرب.

وشارك زعيتر رفقة المغربي الآخر المحترف في رياضة القتال الحر، إلياس بلعيد، في ندوة صحفية الخاصة ب “Dominance mma mangement” إلى جانب أبطال أخرين، والتي أقيمت في مدرسة مايكل تايسون “Mike tyson ranch”.

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ويعتبر “تايسون” من أساطير الملاكمة، قبل أن ينتقل إلى عالم التمثيل، وقد اعتنق الإسلام أثناء فترة سجن، قضاها بسبب تهمة اغتصاب، يقول عنها إنها ملفقة.