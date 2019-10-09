الجيش يحذر المغاربة من “فيروس إسرائيلي” يخترق هواتفهم ويسرق محتوياتها – وثيقة

في تحذير جديد لإدارة الدفاع الوطني، حذر الجیش من خطر وجود فیروس إلكتروني جديد، قال إنه یقتحم هواتف المغاربة، ويتجسس عليهم، ويتحكم بشكل كلي في هواتفهم.

التحذیر، الذي أشرت عليه مدیریة تدبیر مرکز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات في إدارة الدفاع الوطني، نبه إلى ارتفاع خطورة الفيروس، مشيرا إلى رصد ثغرة تحمل اسم Zero Day، تتعلق بنظام التشغيل “أندرويد”.

التحذير، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، أشار إلى ما توصل إليه باحثون متخصصون في الأمن المعلوماتي، حيث يمكن للفيروس المذكور، أن يصل إلى المعلومات السرية الموجودة لدى الأشخاص في هواتفهم الذكية.

وذكر تحذير الجيش المغربي بالاسم أنواع، وخصائص الهواتف المستهدفة، ويتعلق الأمر بهواتف من نوع “هواوي” P10 وأوبو A3 “، و”موتورولا Z3 ” و”LG أوريو”، وسامسونغ س7 و8 و9″، و”نوت 5″، و”اكسياومي ريدمي A1/ 5A”.

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وأوصت النشرة التحذيرية لإدارة الدفاع الوطني الأشخاص، الذين يتوفرون على هذه الأنواع المذكورة من الهواتف، أخذ الحيطة، والحذر، في انتظار تحديث نظام الأندرويد.

وعمدت إدارة الدفاع الوطني، إلى إرفاق مذكرتها التحذيرية بروابط أبحاث تتعلق بالفيروس المذكور، منها رابط لما توصل إليه باحثون أمنيون في فريق “Google Project Zero”، عن وجود الثغرة الأمنية في نظام التشغيل أندرويد “Android”، تم استخدامها بالفعل في بعض الهجمات في العالم الحقيقي.

ولفت فريق الأمن “Project Zero”الانتباه إلى أن هذا الاستغلال قد يكون تم استخدامه، أو بيعه بواسطة مجموعة “NSO” وهى مجموعة بائعة لبرامج التجسس، وأدوات المراقبة، ومقرها إسرائيل، وكانت وراء أحدث قطعة من برامج التجسس، أخيرا، حيث يمكنها اختراق الهاتف عبر مكالمة واتساب WhatsApp.