مدير مدرسة يعتدي على تلميذ.. أصيب بكدمات وضيق في التنفس!

تعرض تلميذ للضرب المبرح، مساء أول أمس الاثنين، على يد مدير ثانوية إعدادية “أونان”، في جماعة “أونان”، ضواحي إقليم شفشاون.

وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن التلميذ يبلغ من العمر 15 سنة، وهو يتيم الأب، وقد تعرض، مساء أول أمس، إلى الضرب المبرح في ساحة المؤسسة التعليمية المذكورة من طرف مديرها.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن التلميذ نقل على وجه السرعة إلى المركز الصحي “باب برد”، بعدما تعرض لرضوض، وكدمات خطيرة على مستوى البطن والعنق، من جراء ما تعرض له من عنف من طرف مدير المؤسسة.

وأوردت المصادر ذاتها، أن التلميذ تعرض لضيق حاد في التنفس، ما عجل بإسعافه بالأكسجين من طرف الطاقم الطبي في المركز الصحي باب برد.

وتقدم شقيق التلميذ بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي باب برد في محضر رسمي، معززة بشهادة طبية مدة العجز فيها 17 يوما، لاسيما أنه يعيش صدمة نفسية حادة، نتيجة الاعتداء، الذي تعرض له داخل أسوار المؤسسة.