بنشماس يربح خصومه في “البام”..المحكمة تبطل لجنة كودار

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، لصالح حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في الدعوى التي رفعها ضد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع المتنازع عليها. وحكمت المحكمة ببطلان انتخاب كودار رئيسا لهذه اللجنة، وأيضا بـ”بطلان كل القرارات والأعمال الصادرة عن هذه اللجنة، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

وتسدل المحكمة بذلك الستار على جولة مريرة من الصراع بين بنشماش، وخصومه في تيار “المستقبل” الذين كانوا يعدون لمؤتمر للحزب في منتصف شهر دجنبر المقبل. ولا يعرف ما إن كان كودار سيستأنف الحكم.

وطالت المعركة بين الطرفين على مستوى الأرض لأزيد من ستة شهور، قبل أن يباشر بنشماش المسطرة القضائية في وجه معارضيه. وقد اصدر طيلة هذه المدة الكثير من القرارات العقابية ضد مخالفيه، تراوحت بين الطرد وتجميد العضوية، ولا يُعتقد بأنه تحت تاثير هذا الحكم، سيتراجع عن إقرارها.

كما أن الحكم الصادر اليوم، لا يدفع جناح بنمشاش إلى الاقتناع بأي مبادرات مستقبلية للمصالحة.

ويعود الطرفان غدا الخميس، إلى المحكمة نفسها، لسماع الحكم في الدعوى التي رفعها كودار ضد بنشماش، بغرض الطعن في قرار طرده من الحزب.