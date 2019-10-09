شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلنا: طفل من أبناء ريمة يعاني مرارة اختطاف والده بعد خلافه مع إخواني بمأرب والان مع التفاصيل

كشفت مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، بأن طفلاً من أبناء محافظة ريمة يعاني مرارة اختطاف والده بمأرب منذ أكثر من عام ونصف بعد خلافه مع شريك له من عناصر الإخوان.

وبحسب المصادر، التي أفادت وفقا "اليمن العربي"، فإن "يوسف السامدي من أبناء محافظة ريمة ، له طفل اسمه الحجاج ٩ سنوات".

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وأضافت أنه كان "لدى يوسف واخوته ورشة الومنيوم شراكة مع شخص من ريمة منتمي للإصلاح بمارب".

وأشارت إلى انه تم اختطافه عام ٢٠١٨م مع سيارته من أمام المحل بمارب لخلاف مع شريكه".

يذكر أن "يوسف له اكثر من عام ونصف مختطف في سجون مارب وطفله الصغير يعاني مراره فقدان والده".