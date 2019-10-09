شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يدعو هيلاري كلينتون إلى خوض انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى دخول سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2020.

وجاء في تغريدة لترامب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أعتقد أنه يتعين على هيلاري كلينتون أن تدخل السباق وتحاول أن تسرقه من اليسارية إليزابيث وارين (الحزب الديمقراطي)".

وأضاف "شرط واحد فقط، يجب عليها أن تشرح جميع جرائمها الكبيرة والجنح التي ارتكبتها بما في ذلك كيف ولماذا حذفت 33 ألف رسالة بريد إلكتروني، بعد طلب استدعاءها للادلاء بأقوالها!".

وكانت كلينتون قد خسرت سباق الرئاسة أمام ترامب في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2016.