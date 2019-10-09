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بعد غياب دام أكثر من شهر ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو يقوم بزيارة تفقدية لضيعة زراعية في إحدى المناطق العسكرية.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 17 صورة لكيم وهو يتفقد منتوجات زراعية، يظهر فيها محاطا بعسكريين يسجلون ملاحظاته.
وانقطعت المفاوضات النووية، وهي الأولى منذ القمة الكورية الشمالية - الأميركية التي انتهت بدون التوصل إلى اتفاق في فبراير، بسبب الخلافات الواسعة حول نطاق إجراءات نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ وتخفيف العقوبات من قبل واشنطن.
واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بالحضور إلى المفاوضات "خاوية الوفاض" من دون اقتراح جديد، وقالت إن الأمر متروك للولايات المتحدة فيما إذا كانت كوريا الشمالية ستحافظ على وقف التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب دام شهر... ماذا يفعل كيم في هذه المزرعة؟ (صو{) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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