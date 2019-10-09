نائبة تنفصل عن زوجها وسط اتهامها بإقامة علاقة خارج الزواج

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن العضو في الكونغرس، إلهان عمر، تقدمت بطلب في الوقت الاخير إلى محكمة بولاية مينيسوتا للطلاق من زوجها عمر حرسي الذي ترتبط به رسميا منذ عام 2018.
وكانت إلهان عمر وعمر حرسي قد تزوجا في عام 2002، وانفصلا لاحقا في عام 2008، وعادا وارتبطا رسميا مرة ثانية في عام 2018، إلا أن عودتهما للعيش المشترك لم تدم طويلا، ودفعت النائبة الأميركية ذات الأصل الصومالي أخيرا بطلب للطلاق.
وأجابت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي (إلهان)، التي دخلت أكثر من مرة في جدال حاد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين سئلت عما إذا انفصلت عن زوجها أو عن مواعدة شخص ما، بالقول: "لا .. أنا لست كذلك".
وأصدر محامي النائبة الأميركية بيانا بالخصوص قال فيه إن مناوئين سياسيين ووسائل إعلام تترصد بموكلته، وأن مثل ذلك يؤثر سلبا على الأسرة، وأن السيدة إلهان عمر لا تريد أن تُمس حياتها الخاصة، وليس لديه المزيد للتعليق.
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