الحكيم يبحث مع الامم المتحدة 'ملف التظاهرات'

وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن تطورات المشهد السياسي في العراق وملف التظاهرات الاخيرة والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة القادمة كانت ابرز النقاط التي بحثناها مع ممثل الامم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت .وجدد الحكيم، ادانته لاستخدام العنف في التظاهرات بعد سقوط عشرات الشهداء من المتظاهرين والاجهزة الامنية، فيما دعا الحكومة الى استثمار الفرصة لتقديم الخدمات السريعة والمعالجات المطلوبة دون الركون للروتين والبيروقراطية.

وحمّل الحكيم، مجلس النواب مسؤولية اقرار القوانين المهمة وطالبنا الكتل السياسية بالإسراع في قراءة المستجدات والسعي في انهاء ازمات المواطن من الفساد والبطالة.

