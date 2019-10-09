العديد من مشاريع البنى التحتية توقفت بسبب الازمة المالية التي شهدتها البلاد، سواء في المناطق الساخنة او المحاذية لها. اذ تعمل الامانة العامة لمجلس الوزراء على متابعة تلك المشاريع للاسراع بانجازها، ومن بينها المجمعات السكنية التي توقف العمل بها في محافظة النجف الاشرف.
ادارة المجمعات في النجف، أكدت ان مشاريع العمارات السكنية في المحافظة مستكملة بشكل كلي، وما ينقصها سوى الخدمات واكساء الطرق وهذا ما يعملون عليه حاليا.
هذه المشاريع السكنية ان تم تنفيذها بشكل تام، ستسهم بالحد من ازمة السكن، التي اعطتها الحكومة الاولوية في برنامجها وفي حزمة الاصلاحات الجديدة.
تابعوا التفاصيل، في الفيديو المرفق أعلاه.
هذه المشاريع السكنية ان تم تنفيذها بشكل تام، ستسهم بالحد من ازمة السكن، التي اعطتها الحكومة الاولوية في برنامجها وفي حزمة الاصلاحات الجديدة.
تابعوا التفاصيل، في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: متابعة تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية للنهوض بالبنى التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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