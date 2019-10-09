بالفيديو: متابعة تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية للنهوض بالبنى التحتية

ادارة المجمعات في النجف، أكدت ان مشاريع العمارات السكنية في المحافظة مستكملة بشكل كلي، وما ينقصها سوى الخدمات واكساء الطرق وهذا ما يعملون عليه حاليا.

هذه المشاريع السكنية ان تم تنفيذها بشكل تام، ستسهم بالحد من ازمة السكن، التي اعطتها الحكومة الاولوية في برنامجها وفي حزمة الاصلاحات الجديدة.



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