فوائد الأعمال المنزلية على صحتك

وأوضحت الخبيرة لدى مبادرة حماية المستهلك الألمانية ألكساندرا بورشارد بيكر أن "الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، إذ تساعد على حرق السعرات الحرارية من ناحية وتحارب التوتر النفسي من ناحية أخرى".واعتبرت ألكساندرا أن القيام بالأعمال المنزلية يمثل بديلا للرياضة نظرا لأن التنظيف عمل بدني يجعل الجسم في حركة مستمرة، مشيرة إلى أن التنظيف باستعمال المكنسة الكهربائية لمدة 30 دقيقة، ثم مسح الأرض لمدة 15 دقيقة، يساعد على حرق 200 سعر حراري في المتوسط، مما يعادل ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية لمدة نصف ساعة.

من ناحية أخرى، أشارت عالمة الإثنولوجيا الألمانية كاتارينا تساوغ إلى أن القيام بالأعمال المنزلية سلاح فعال لمحاربة التوتر النفسي والشعور بالهدوء والاسترخاء، بشرط القيام بها في أجواء يسودها المرح والبهجة.



ولهذا الغرض يمكن القيام بالأعمال المنزلية على أنغام الموسيقى، كما يمكن مثلا أداء حركات راقصة أثناء استخدام المكنسة الكهربائية.