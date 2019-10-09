مصر تنفي وقوع انفجارات بالقاهرة

نفت السلطات المصرية، الأربعاء، صحة ما بثته قناة الجزيرة القطرية التي وصفتها بـ"المعادية" عن وقوع انفجارات في مناطق متفرقة بالعاصمة القاهرة.



وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن هذه القنوات "المعادية" تستهدف إثارة البلبلة والفوضى في مصر.

وأشار إلى أنه لا توجد أي انفجارات كما تردد، موضحاً أن هناك حالة من الهدوء وسط انتشار أمني مكثف بجميع المناطق.

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وناشد المصدر الأمني المصريين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات المغلوطة التي هدفها إثارة حالة من الذعر بينهم.

وزعمت قناة الجزيرة القطرية وقوع انفجارات في عدة أماكن بالقاهرة ضمن سلسلة من الأكاذيب التي تستهدف بها مصر خلال السنوات الماضية بصور وفيديوهات مفبركة لأحداث مختلقة.

كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أكد، في بيان له أمام البرلمان أمس، أن بلاده تواجه حرباً من أشرس الحروب غير التقليدية التي تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط وهز الثقة التاريخية بين الشعب ومؤسسات الدولة والتشكيك في مقدرات تلك المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة.

وحذر رئيس الوزراء المصري من وجود أجهزة ودول ليس من مصلحتها تقدم بلاده أو استمرارها في تحقيق معدلات النمو الكبيرة نفسها التي تسجلها حالياً.

واتهم مدبولي هذه الكيانات -التي لم يسمها- بمحاولة ضرب التماسك الداخلي والعمل على زعزعة الاستقرار عن طريق إثارة فئات محددة داخل مصر، أو استغلال تأثر فئات محددة بالضغوط الاقتصادية لتشكيكهم في جدوى ما يتم على الأرض.