إيران تدعو #تركيا لضبط النفس وتطالب بمغادرة القوات الأمريكية المنطقة

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الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني تركيا إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل عسكري في شمال سوريا وقال إنه يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله "تركيا لديها كل الحق للقلق بشأن حدودها الجنوبية. نرى أنه ينبغي اتباع مسار سليم لإزالة هذه المخاوف... على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة... يتعين على الأكراد في سوريا... مساندة الجيش السوري". وتتأهب القوات التركية لدخول شمال سوريا في أعقاب انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية.

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