شكرا لقرائتكم تركيا تواصل الحشد دون التوغل.. وأهل تل أبيض ينزحون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ العديد من سكان منطقة تل أبيض، الواقعة في منطقة الجزيرة شمال سوريا والتي تبعد 100 كلم عن مدينة الرقة باتجاه الشمال، بالنزوح الأربعاء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وأوضح أن موجة النزوح بدأت مع استعداد من قبل قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية في المنطقة للهجوم التركي المرتقب خلال أي لحظة.

بالتزامن، واصلت القوات التركية حشدها عند الشريط الحدودي المقابل لمنطقة شرق الفرات، وسط استمرار وصول الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، وفقاً لما أوضح المرصد.

إلى ذلك أفاد مراسل العربية في تركيا أن التحشيد العسكري مستمر، وأن تعزيزات عسكرية تركية أرسلت إلى المناطق الحدودية، بانتظار ساعة الصفر للهجوم.

إزالة جزء من جدار حدودي

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون أتراك لرويترز أن الجيش التركي أزال جزءا من جدار حدودي، إلا أنهم أوضحوا أن القوات التركية لم تبدأ توغلها بعد في سوريا. كما أوضحوا أن الاستعدادات النهائية جارية واكتمل نشر القوات والعتاد.

وقال مسؤول إن جنودا أتراكا أزالوا بمعدات ثقيلة قطعا خرسانية من جدار حدودي، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن القوات التركية تعبر إلى سوريا.

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يذكر أن طائرات الاستطلاع التركية تحلق منذ الصباح الباكر فوق سماء مدينة تل أبيض (كري سبي)، في وقتٍ أشارت فيه مصادر مقرّبة من قوات "سوريا الديمقراطية" للعربية.نت إلى أن "الهجوم التركي قد يبدأ من منطقتي تل أبيض ورأس العين".

وأضافت المصادر أن "المجال الجوي سيكون مفتوحاً أمام أنقرة رغم إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن إغلاقه"

تعزيزات تركية إلى الحدود السورية(فرانس برس)

استعدادات متواصلة

من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن الاستعدادات العسكرية المتوقعة متواصلة.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن الوزير قوله اليوم الأربعاء إن الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالعملية العسكرية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا متواصلة.

وفي وقت سابق قال مساعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فخر الدين ألتون، إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.

في المقابل، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا النفير العام شمال البلاد لمدة 3 أيام، وذلك بعد أن أكدت أنقرة، فجرا أن العملية العسكرية شمال سوريا ستبدأ خلال ساعات.