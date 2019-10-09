شكرا لقرائتكم هذا المحامي الشهير في طريقه للدفاع عن ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجري محادثات لضمّ النائب الجمهوري السابق بمجلس النواب، تراي غودي (ولاية كارولينا الجنوبية)، لفريق الدفاع القانوني عن الرئيس، دونالد ترمب، في قضية المساءلة الجارية حالياً بواسطة الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال محامي ترمب، جاي سيكولو: "نخوض نقاشات مع غودي للانضمام إلى فريقنا".

لكنه لم يؤكد الوصول إلى قرار نهائي بعد، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا هيل" من واشنطن على موقعها الإخباري.

كما لم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.

وتسربت التقارير عن هذا الأمر منذ ظهيرة الثلاثاء، دون أي تأكيد على القرار النهائي.

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إضافة جيدة

وكان غودي المدعي الأميركي السابق والقانوني الضليع قد تقاعد عن الكونغرس، بعد انتهاء فترة رئاسته في يناير.

ويعتقد بأنه سوف يقدم لفريق ترمب القانوني إضافة جيدة لمعرفته الدقيقة بالنظام القانوني والإجراءات الداخلية لمجلس النواب.

وكان قد شغل منصب رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، كما قاد لجنة مجلس النواب في بنغازي الليبية، التي حققت في الهجمات على القنصلية الأميركية في عام 2012 واستجوب وقتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون.

الإدارة لن تتعاون

وبعث مستشار البيت الأبيض، بات سيبولون، رسالة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وثلاثة من قادة اللجان، تفيد أن الإدارة لن تتعاون مع أي من طلباتهم المتعلقة بالتحقيق في المساءلة.

واعتبر البيت الأبيض التحقيق محاولة "غير صالحة" "لإلغاء نتائج انتخابات عام 2016"، وأكد عدم وجود تصويت رسمي لبدء التحقيق.