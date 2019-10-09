اشار وزير ​الدولة​ لشؤون الرئاسة ​سليم جريصاتي​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ردا علىتصريح للنائب السابق ​وليد جنبلاط​ الذي وصف قرار الغاء الهيئة الوطنية ل​حقوق الانسان​ بـ"القرار الارعن"، الى "اننا نحن كنّا وراء انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومن ضمنها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، وقد اقسم أعضاؤها اليمين امام فخامة الرئيس، ونحن من اقترحنا تعويضات اعضائها بمشروع مرسوم احالناه الى ​مجلس الوزراء​ ونحن من اصر على لحظ اعتماداتها في ​الموازنة​". اضاف جريصاتي قائلا "فتش عن صاحب القرار الأرعن".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي لجنبلاط حول قرار الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: فتش عن صاحب القرار الأرعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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