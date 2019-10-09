"فارس": إيران تجري مناورة عسكرية مفاجئة غرب البلاد

أفادت وكالة "فارس" الايرانية عن "انطلاق ​مناورات​ مفاجئة للقوات البرية ال​إيران​ية، في شمال غرب البلاد"، موضحةً أنه "يشارك في المناورات، التي تجري بمحافظة ​أذربيجان​ الغربية الواقعة شمال غربي إيران، وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية، بدعم من مروحيات طيران الجيش، وبحضور القائد العام للجيش الإيراني ​اللواء​ ​عبد الرحيم موسوي​".

ولفتت إلى أن "أحد أهداف هذه المناورات، هو تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك، وتنقل الوحدات تحت شعار "هدف واحد رصاصة واحدة".

وكان ​الجيش الإيراني​ أجرى في نهاية أيلول الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع ​الحرس الثوري الإيراني​، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على ​صواريخ​ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستيا.