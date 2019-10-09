جاويش أوغلو: الجزائر دولة هامة للمنطقة والعالم الإسلامي واستقرارها يهمنا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن "الجزائر دولة هامة للغاية للمنطقة والعالم الإسلامي، واستقرارها هام للغاية بالنسبة لتركيا أيضا"، مشيراً إلى ان "تركيا "تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الجزائر، وسنتناول ذلك في لقاءاتنا غدا، حيث سيتسنى لنا لقاء الرئيس ورئيس الوزراء و رئيس البرلمان".
ونوه أنه أوفى بوعده بزيارة الجزائر، رغم الزخم الحاصل في التطورات على صعيد تركيا والمنطقة، لافتاً إلى "تأثر الجزائر بالتطورات في ليبيا، وأنها لاعب هام فيما يتعلق بالشأن الليبي، لذلك نصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية".
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