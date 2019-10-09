جاويش أوغلو: الجزائر دولة هامة للمنطقة والعالم الإسلامي واستقرارها يهمنا

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​الجزائر​ دولة هامة للغاية للمنطقة و​العالم الإسلامي​، واستقرارها هام للغاية بالنسبة ل​تركيا​ أيضا"، مشيراً إلى ان "تركيا "تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الجزائر، وسنتناول ذلك في لقاءاتنا غدا، حيث سيتسنى لنا لقاء الرئيس ورئيس الوزراء و رئيس البرلمان".

ونوه أنه أوفى بوعده بزيارة الجزائر، رغم الزخم الحاصل في التطورات على صعيد تركيا والمنطقة، لافتاً إلى "تأثر الجزائر بالتطورات في ​ليبيا​، وأنها لاعب هام فيما يتعلق بالشأن الليبي، لذلك نصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية".