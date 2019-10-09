رئيس الوزراء الفلسطيني: المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، ​محمد أشتية​ أن "المعاناة التي يعانيها سكان ​قطاع غزة​ غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن "95 في المئة من ​المياه​ في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ونسبة ​البطالة​ وصلت إلى 55 في المئة و​الفقر​ إلى 72 في المئة و​الكهرباء​ متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم".

وأشار إلى أن "بحث إمكانيات تسهيل حياة السكان في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية، وكهرباء، وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارته إلى مصر على رأس وفد وزاري كبير"، مؤكداً "إننا سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا".