الأمم المتحدة: 30 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربة أميركية بافغانستان في أيار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن 30 مدنيا على الأقل قتلوا في أيار الماضي عندما قام الجيش الأميركي بقصف عشرات المواقع التي قال إنها مختبرات تابعة لحركة طالبان لتصنيع الميثامفيتامين"، مشيرة الى أن بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان، "تحققت من 39 حالة لضحايا بين المدنيين 30 وفاة وخمسة جرحى واربع اصابات غير محددة، بينهم 14 طفلا وامرأة إثر الضربات الجوية".

ولفتت المنظمة في تقرير الى أنها تلقت "معلومات موثوقة" بشأن 30 وفاة أخرى غالبيتهم من النساء والأطفال"، وتسعى للتحقق من تلك التقارير.