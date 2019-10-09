نصر الحريري طالب بدعم دولي للحل السياسي بإدلب: لحث النظام على إطلاق المعتقلين

لفت رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، إلى "أنّنا نأمل من المجتمع الدولي حثّ النظام السوري على إطلاق المعتقلين ووقف إطلاق نار شامل"، مركّزًا على أنّ "لجنة الدستور لن يكون لها معنى دون الإفراج عن المعتقلين".
وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "اللجنة الدستورية لن تكون بديلًا عن هيئة الحكم الانتقالي"، مشيرًا إلى "أنّنا سنشهدموجة نزوح غير مسبوقة في حال التصعيد في إدلب، ونطالب بدعم دولي حقيقي للحلّ السياسي في إدلب".
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