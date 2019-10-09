منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء لدورهم في تطوير بطاريات الليثيوم

منح ​جائزة نوبل​ في الكيمياء لعام 2019 إلى 3 علماء من اميركا و​اليابان​ وبريطانيا بسبب أبحاثهم في تطوير بطاريات تعمل بالليثيوم. وقد فاز كل من جون جودينف من جامعة تكساس في اميركا، وستانلي ويدنجهام من جامعة بينجامتون في بريطانيا، واكيرا يوشينو من جامعة ميجو في اليابان.

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