علم الدين شكر الإمارات: من الركائز الأساسية التي يستند إليها لبنان ليجتاز أزماته الإقتصادية

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب عثمان علم الدين، أنّ "لطالما كانت دولة الإمارات الشقيقة من الركائز الأساسية الّتي يستند إليها لبنان ليجتاز أزماته الإقتصادية، وها هي مرّة جديدة تثبت للشعب اللبناني مدى إصرارها على الوقوف مع لبنان بتنظيم مؤتمر الإستثمار، بمساعي وطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالشكر إلى الإمارات قيادةً وشعبًا.
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