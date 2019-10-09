علم الدين شكر الإمارات: من الركائز الأساسية التي يستند إليها لبنان ليجتاز أزماته الإقتصادية

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​، أنّ "لطالما كانت دولة ​الإمارات​ الشقيقة من الركائز الأساسية الّتي يستند إليها ​لبنان​ ليجتاز أزماته الإقتصادية، وها هي مرّة جديدة تثبت للشعب اللبناني مدى إصرارها على الوقوف مع لبنان بتنظيم مؤتمر الإستثمار، بمساعي وطلب من رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالشكر إلى الإمارات قيادةً وشعبًا.