اعتصام في مخيم عين الحلوة للمطالبة بتجديد ولاية الاونروا

نظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية" في منطقة صيدا، اعتصاما جماهيريا امام مكتب مدير "الاونروا" في مخيم عين الحلوة، للمطالبة في تجديد ولاية جديدة في الاجتماع الذي سيعقد غداً من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة. ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وانصافه، والتجديد لوكالة الاونروا باعتبارها الشاهد الحي على نكبته ولجوئه.
كما وجهة المعتصمون التحية للأٍرى فيي السجون الإسرائيلية، مؤكدين "دعمنا لهم من اجل نيل حريتهم ودحر الاحتلال الصهيوني عن كافة اراضينا واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ".
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