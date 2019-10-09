اعتصام في مخيم عين الحلوة للمطالبة بتجديد ولاية الاونروا

نظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"​اللجان الشعبية​" في منطقة صيدا، اعتصاما جماهيريا امام مكتب مدير "​الاونروا​" في ​مخيم عين الحلوة​، للمطالبة في تجديد ولاية جديدة في الاجتماع الذي سيعقد غداً من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة. ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب ​المجتمع الدولي​ بدعم ​الشعب الفلسطيني​ وانصافه، والتجديد لوكالة الاونروا باعتبارها الشاهد الحي على نكبته ولجوئه.

كما وجهة المعتصمون التحية للأٍرى فيي ​السجون الإسرائيلية​، مؤكدين "دعمنا لهم من اجل نيل حريتهم ودحر الاحتلال الصهيوني عن كافة اراضينا واقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها ​القدس​ ".