كحيل:مشكلة النفايات ليست بالمعمل ولا بجمعها انما بتأمين مطمر للعوادم

أكد رئيس ​بلدية النبطية​ ​أحمد كحيل​ خلال الاوقفة الاحتجاجية على استمرار تكدس ​النفايات​ في الشوارع انه "نحن نتابع الموضوع ليلا ونهارا وبعيدا عن الاعلام، وبصراحة هذه الازمة ليست وليدة الساعة ، المشكلة باختصار تتلخص في عدم القدرة على تأمين مطمر للعوادم، ​اتحاد بلديات الشقيف​ مشكورا لزم عملية جمع النفايات وقام بتشغيل معمل الفرز، المشكلة في تأمين مطمر او مطامر للعوادم، والمفترض ان يكون هناك مطمر صحي وهو يحتاج لوقت لانجازه، وسوف نؤمن مطامر مؤقتة ولم نستطع تأمين مطمر للعوادم وخصوصا في ​مدينة النبطية​ حيث لا يوجد لديها مساحات في خراجها والا كنا طمرنا العوادم بخراج مدينة النبطية ولكن للاسف ليس لدينا خراج ، ونحن نحتاج لنستعين بالبلدات المحيطة وبخراجها وهي مشكورة تتعاون قدر المستطاع ، الان النفايات تجمع من النبطية لكن ليس باستطاعتنا تغطية كل المدينة و​كفرجوز​". وأضاف "اليوم المشكلة ليست في المعمل ولا بجمع النفايات انما بتأمين مطمر للعوادم وان لم يؤمن هذا المطمر فان المعمل لا يستطيع ان يعمل".

وقال: "نحاول مع الاتحاد تشغيل المعمل من خلال الشركة المشغلة لرفع الضرر عن اهلنا وخاصة في مدينة النبطية ، منذ صباح اليوم بدأنا بجمع النفايات من ​سوق النبطية​ وفي الايام المقبلة سننجز هذه المهمة كليا ونقوم بنقل النفايات المعمل لفرزها ونقل العوادم الى احدى البلدات المجاورة التي تتفهم وضعنا".

ولفت الى ان "المشكلة تطال الجميع من الافراد والمجتمع والاحزاب والبلديات والاتحاد ، ليس هناك من يضع عراقيل انما الكل يتعاون للمشاركة في ايجاد الحل من الاحزاب والبلديات والاتحاد ولكن اليوم هناك مشكل بمفهوم النفايات ، وبثقافة البعض حول النفايات الذي يعتبرها " بعبع "، اليوم لا نتكلم عن النفايات انما عن عوادم وهذا الموضوع تجري متابعته".