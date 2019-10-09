كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، عن "اجتماع ليلي عُقد في "​بيت الوسط​" بين رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ووزير المال ​علي حسن خليل​، استمرّ حتّى ساعات الفجر". وكان قد أُفيد أمس بأنّ "اجتماعًا مطوّلًا عُقد بين باسيل وخليل في ​وزارة الخارجية والمغتربين​".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: اجتماع ليلي ببيت الوسط بين الحريري وباسيل وخليل استمر حتى الفجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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