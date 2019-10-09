كهرباء لبنان: تجديد تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي للـ 15 و20 أمبير

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان أنه "بناء لتوجيهات وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​، ونظرا للإقبال الكثيف على الاشتراك ب​التيار الكهربائي​ الذي شهدته معظم دوائر المؤسسة طوال فترة التخفيض السابق، وتشجيعا للمواطنين على مبادرتهم الى تسوية أوضاعهم، عمدت إلى تجديد تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي بنسبة 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير في جميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك لغاية يوم الاثنين الواقع فيه 30/12/2019 ضمنا"، موضحا أنه "على كل مشترك استفاد خلال فترة التخفيض وتقدم لاحقا بطلب تقوية اشتراكه خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب، ان يسدد رسم التقوية بالإضافة الى المبلغ الذي استفاد منه خلال التخفيض".

وأثنت المؤسسة في بيانها على "رغبة المواطنين بتسوية أوضاعهم لديها"، داعية المخالفين الى "الاستفادة من التخفيض والمبادرة الى الاشتراك بالتـيار الكهربــائي بصورة قانونية عوضا عن استمداد الطـاقة بطريقة غير شرعية، مما يعرّضهم لتحرير محاضر مخالفة في حقهم وصولا الى الادعاء عليهم أمام ​القضاء​ المختص، حيث تواصل المؤسسة حملاتها لنزع التعديات عن الشبكة العامة في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية بحق المخالفين".