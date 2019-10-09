وقفة احتجاجية في النبطية احتجاجا على تكدس النفايات في الشوارع

تداعت مجموعة من الناشطين والمواطنين الى وقفة احتجاجية في وسط السوق التجاري في مدينة النبطية احتجاجا على تكدس النفايات في الشوارع والحاويات وتمنع الشركة المعنية عن جمعها، الامر الذي يسبب ازمة صحية وبيئية نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة.
وعمد المحتجون الى افتراش الطريق والجلوس وسطها ، الامر الذي ادى الى قطع الطريق والتسبب بازدحام له، وندد المحتجون بما وصلت اليه الامور " من تهاون واستهتار من قبل المعنيين، فيما المخاطر تتهدد صحة الجميع".
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