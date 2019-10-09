وقفة احتجاجية في النبطية احتجاجا على تكدس النفايات في الشوارع

تداعت مجموعة من الناشطين والمواطنين الى وقفة احتجاجية في وسط السوق التجاري في ​مدينة النبطية​ احتجاجا على تكدس ​النفايات​ في الشوارع والحاويات وتمنع الشركة المعنية عن جمعها، الامر الذي يسبب ازمة صحية وبيئية نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة.

وعمد المحتجون الى افتراش الطريق والجلوس وسطها ، الامر الذي ادى الى قطع الطريق والتسبب بازدحام له، وندد المحتجون بما وصلت اليه الامور " من تهاون واستهتار من قبل المعنيين، فيما المخاطر تتهدد صحة الجميع".