وزارة المال: ننتظر إقرار مرسوم فتح إعتمادات بموازنة 2019 لدفع حقوق المتقاعدين

عبرت ​وزارة المال​ عن تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل ​الأسلاك العسكرية​ والمدنية. وأشارت إلى انه "عند إعداد موازنة 2019 تم تخصيص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنوياً وهو 450 مليار ليرة".

وأوضحت ان "ما حصل انه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية وهذا ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في ​الموازنة العامة​ لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد وهي بانتظار اقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول".