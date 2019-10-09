الشامسي: العلاقة بين لبنان والامارات تؤسس لمرحلة جديدة مبشرة بالخير على كافة الأصعدة

اشار سفير ​الامارات​ العربية المتحدة في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ الى انه "‏عاد إلى ​بيروت​ بمعية رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، بعد الزيارة الرسمية الناجحة ل​أبوظبي​". واكد الشامسي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين تؤسس لمرحلة جديدة مبشرة بالخير على كافة الأصعدة وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، والعلاقة بين ​القيادة​ الاماراتية والحريري ممتازة على المستويين الرسمي والشخصي".

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