تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بشكوى لدى النيابة ​المالية العامة​ في وجه رئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​، وفي وجه بلدية زحلة بسبب تحويل ​الصرف الصحي​ والصرف الصناعي غير المعالج والناتج عن المدينة الصناعية في زحلة والمقدرة كميته بـ 150 ليترا في الثانية، عبر قسطل الصرف الصحي الذي ينقل الصرف الصحي الى اسفل جسر ​بر الياس​ والذي يصب مباشرة في نهر الليطاني.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد بلدية زحلة لتحويلها الصرف الصحي في النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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