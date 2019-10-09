افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر فوج اطفاء صيدا اخمدوا حريقين الاول حريق نفايات داخل سيارة ​النفايات​ التابعة لشركة "NTCC" قي مجمع الشركة في ​مكسر العبد​ في صيدا، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات، والثاني حريق قصب ودواليب وهشير في المدينة الصناعية الاولى قرب مستودع الفحم جنوب المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر فوج اطفاء صيدا اخمدوا حريقين في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.