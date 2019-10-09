شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية للمتعاملين بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدرات مالية بالبورصات للمصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية .

وتضمن القرار أن يضم الصندوق فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لهت أوراق أو أدرات مالية بالبورصات المصرية وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التى تتعلق بالمقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والسمسرة فى الاوراق المالية وأمناء الحفظ والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات وإدارة صناديق الاستثمار.

ونص القرار على أنه لرئيس مجلس الوزراء، أن يضيف الأنشطة التى تم الإشارة إليها فى القرار أو غيرها من الأنشطة الأخرى إعمالا لأحكام القانون.