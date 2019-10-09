شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1171 كنيسة ومبنى تابعا.
وتضمن قرار الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى مقسما لـ20 مبنى و42 كنيسة تم الموافقة على تقنين أوضاعهم .
وكان رئيس الوزراء قد وجه فى إجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس الأخير بقيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بالتحقق من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف.
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