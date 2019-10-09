شكرا لقرائتكم خبر عن الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. استقالة أحد رموز العدالة والتنمية للتضييق عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عضو مجلس البلدية الحالي في بلدة “بهجلي أفلار” التابعة لمدينة إسطنبول، عرفان كاراتاش، باستقالته من حزب العدالة والتنمية لينضم إلى صفوف المنشقين عن الحزب الحاكم.

ويعد عرفان كاراتاش من الأسماء البارزة في حزب العدالة والتنمية، إذ إنه أيضا عضو مجلس إدارة أمانة الحزب الحاكم في مدينة إسطنبول، كما تولى في فترة من الفترات منصب منسق مركز التنسيق لانتخابات حزب العدالة والتنمية.

أوضح كاراتاش فى تصريحات لجريدة الزمان التركية، أن هناك أسبابا رئيسة وراء استقالته، أهمها التضييق الممارس ضد رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو المستقيل مؤخرًا من الحزب الحاكم؛ وابتعاد حزب العدالة والتنمية عن المبادئ والقيم التي أُسس عليها، واعتراضه على السماح بظهور عثمان أوجلان شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان على التليفزيون الحكومي التركي.

استقالة عرفان كاراتاش ضمته إلى صفوف المنشقين عن الحزب منذ استقالة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان ثم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ويسعى كل منهما إلى تأسيس أحزاب جديدة.