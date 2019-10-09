يوم القرعة.. الـكاف” يضع الرجاء في المستوى الثاني.. و “الديربي” احتمال وارد

تتجه أنظار عشاق سفيرا الكرة المغربية في أغلى المنافسات القارية، عصبة الأبطال الإفريقية، فريقا الوداد والرجاء البيضاويين، عشية اليوم الأربعاء، إلى القاهرة التي ستحتضن قرعة دور المجموعات.

ويمني عشاق الوداد والرجاء النفس، بأن يقع فريقهما في مجموعة في المتناول، تمكنهم من المرور لدور الربع، بدون مشاكل، وتفادي مجابهة كبار القارة، منذ هذا الدور.

غير أن تصنيف الاتحاد القاري للعبة للأندية المتأهلة، والذي وضع الوداد في المستوى الأول والرجاء في المستوى الثاني، ينذر بتواجد مغربي – مغربي خالص في إحدى المجموعات.

وفي حال ما حدث هذا فعلا، فإننا سنكون هذا الموسم، أمام 6 “ديربيهات” بين الغريمين التقليديين، بعد ديربيي البطولة، وديربيي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

إليكم تصنيفات الأندية الإفريقية:

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المستوى الأول: الوداد البيضاوي، الأهلي المصري، مازيمبي الكونغولي، والترجي التونسي

المتسوى الثاني: الرجاء البيضاوي، النجم الساحلي التونسي، ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، جينيراسيون فوت السينغالي أو الزمالك المصري

المستوى الثالث: فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد لعاصمة الجزئري، وزيسكو يونايتد الزامبي

المستوى الرابع: بيترو أتليتيكو الأنغولي، بلاتينيوم الزيمباوزي، شبيبة اقبائل الجزائري، بريميرو أغوستو الأنغولي