تونس.. القروي يطالب بتأجيل الانتخابات إلى حين خروجه من السجن

قدم أحد المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر، حسب ما قال أحد محاميه.

وقال نزيه صويعي لوكالة فرانس برس “قدمنا التماسا الى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات” حتى يتم الافراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

وكان القضاء التونسي قد رفض الأسبوع الماضي إطلاق سراح المرشح نبيل القروي، الذي حل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مما دفع بالعديد من المراقبين إلى التساؤل عن مدى شرعية المسلسل الانتخابي برمته، في ظل الإصرار على سجن مرشح جعلته استطلاعات الرأي من الأوفر حظا للوصول إلى قصر قرطاج.