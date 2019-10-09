أزيد من 9 ألاف شخص وقعوا عريضة “الحرية لهاجر الريسوني”..أطلقتها منظمة “آفاز” “العالمية

تجاوزت العريضة الدولية، التي اطلقتها منظمة “آفاز” العالمية لقيادة الحمالات 9 ألاف توقيع للمطالبة بإطلاق سراح الزميلة هاجر الريسوني الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” بعد إدانتها ابتدائية من قبل محكمة الرباط بسنة سجنًا نافذة رفقة خطيبها رفعت الأمين، والطبيب بسنتين سجنا، إضافة للممرضة والسكرتيرة.

وقالت منظمة “آفاز” إنّ جميع المغاربة باتوا قلقون إزاء تشديد القبضة الأمنية والقضائية على حرية المرأة وحرية التعبير في المملكة.

وذكرت المنظمة، أن “القضاء والسلطات الأمنية، أدانت هاجر بتهمة الإجهاض الغير القانوني، دونَ أدنى خجل، غير أنه في الواقع، جرى إدانة هاجر الريسوني، بسبب آرائها” تقول المنظمة.

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وأفاد المصدر ذاته، أن العريضة يجب أن تمضي إلى الالاف الأخرى من الموقعين، كتحرك عاجل لإنقاذ هاجر وحماية الحريات في المغرب.

وبلغت العريضة إلى حدود الساعة 9831 توقيعًا، ومن المرجح أنّ تتجاوز العدد بالكثير، إذ يكفي وضع البريد الإلكتروني من الأشخاص الراغبون في التوقيع.