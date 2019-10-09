عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال، وذلك بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "185 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
وكانت قد دعت جماعات يهودية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة "يوم الغفران".
وكان قد اقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما قام الآلاف بتأدية صلوات تلمودية بساحة البراق، تقدمهم وزير الزراعة ، أوري أرئيل.
وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات مجموعات المستوطنين، ونشرت عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحام، ولتوفير الحماية للمستوطنين. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات قرب "باب الرحمة".
تجدر الإشارة إلى شرطة الاحتلال قد حولت البلدة العتيقة في القدس إلى ثكنة عسكرية، ونصبت الحواجز داخل الأسواق وعلى الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، فيما استنفرت قواتها في منطقة ساحة البراق وعند أبواب المسجد الأقصى.
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