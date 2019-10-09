شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ترتيبات لمقاضاة الجهات التي أمرت بالاسقطاعات بحق موظفي تربية تعز والان مع التفاصيل

كشفت مصادر خاصة بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن "هناك ترتيبات لمقاضاة الجهات التي أمرت بالاستقطاعات بحق موظفي التربية بالمحافظة.

وقال مصدر في مكتب التربية بالمحافظة وفقا ل"اليمن العربي"، بان "الحكومة النازحة أو الهاربة تواطأت مع تربية تعز في خصم رواتب الموظفين الغلاباء والنازحين.

.وأضاف أن "الغريب ان الاستقطاعات لم تطال الموظفين المدنيين المنتسبين في الجيش والأمن ممن يشغلون اكثر من وظيفه ولا يتواجدون في الميدان المدني او العسكري مما يضع أكثر من علامه استفهام.

وبين أن "سلطه الامر الواقع في تعز أرتكبت جريمه في حق موظفين تعز بل ارتكبت مذبحه مروعه في حق موظفين تعزحصدت جراها ملايين لا يعرف مصيرها احد.

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وتابع "حيث فرضت استقطاعات غير مشروعه علي رواتب الموظفين في قطاعي التربيه وتاتي الجريمه مخالفه للقوانين المعمول بها في ظروف الحرب عالميا فقد فرضت استقطا عات مهوله علي المداومين في مقر اعمالهم وبطريقه مزاجيه وحتي خصم من رواتب النازحين دون مراعات للظروف نزوحهم العمليه جرت بمخالفه البنك المركزي بعدن الذي يدفع الرواتب كامله دون انتقاص ويحذر من اي استقطاعات تطال الرواتب".

وأشار إلى أن سلطة الامر الواقع في تعز فرظت استقطاعات غير مبرره والغريب ان هذه الاستقطاعات لم تطال الموظفين المدنيين المنتسبين في الجيش والامن ممن يشغلون اكثر من وظيفه ولا يتواجدون في الميدان المدني او العسكري مما يضع علامه استفهام"

ووفقاً للمصدر، فإن المعلومات تفيد ان قطاع التربيه التي شملهما الاستقطاعات الغير قانونيه وتوزعت بين المديريات بنسب متفاوته.الموظفين تفاجاوا بالاستقطاعات تلك دون اي انذار بالنسبه للنازحين خارج المدينه بالعوده الي المدينه والايستم خصم من الراتب لم يعطوهم اي انذار اوطلب بالرجوع بل خصموامن رواتبهم دون اي اي بند قانوي.

وقد طالب الموظفين بوقف هذه الاستقطاعات كونها مخالفه للقانون وقد طالت قوت ابنائهم وهناك مصادر اكدت ان هناك ترتيبات لمقاضاة الجهات التي امرت بالاستقطاعات ....