تفاصيل - إصابة بالغة لتاجر في متجره بهدف السطو عليه ونهبه بمدينة إب

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أصيب مالك محل تجاري بمدينة إب وسط اليمن، إصابة بالغة، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
مصادر محلية أفادت أن مسلح اعتدى على مالك محل تجاري بالقرب من مدرسة الأجيال بمنطقة أحوال الثلاث بمديرية الظهار بمدينة إب وأطلق عليه الرصاص الحي بشكل مباشر في أجزاء مختلفة من جسمه، لينقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر أن مالك المحل يدعى "محمد محمد قحطان" ولا يزال في العناية المركزة وبوضع صحي حرج نتيجة خطورة الإصابة.
وبحسب المصادر فإن المسلح اعتدى على المحل بهدف نهبه والسطو عليه.
ويوم أمس شهدت حارة أحوال الثلاث بمدينة إب مواجهات بين مسلحين أدت لسقوط جرحى من المدنيين وسط غياب أي دور للجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.
وفي مدينة إب اعتدى مسلحون بشكل مبرح على أحد حراسة مدرسة النهضة واقتحموا المدرسة بحثا عن مدير المدرسة ومعلمين بهدف الإعتداء عليهم والذين صادف عدم وجودهم في المدرسة.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من سرقة "جنبية" ثمينة لمواطن من قبل عصابات نشل في حارة الوازعية بمدينة إب وسرقة سيارة لمواطن بمدينة إب وسط تصاعد أعمال السطو والسرقات بمختلف مديريات المحافظة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية فوضى وفلتان أمني زادت معها حدة الجرائم والقتل يوميا وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.
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