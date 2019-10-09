شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. إصابة طفل برصاص راجع وتفجير منزل مواطن بالعود والان مع التفاصيل

أصيب طفل برصاص راجع بمحافظة إب فيما قامت مليشيا الحوثي بتفجير منزل مواطن في منطقة العود. Advertisements وأفادت مصادر محلية بإصابة طفل برصاص راجع في سوق الحطب بمنطقة جرافة بمدينة إب، وسط تصاعد ضحايا الرصاص الراجع وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. إلى ذلك فجرت مليشيا الانقلابية منزل مواطن بالعود النادرة شرق إب واختطفت مواطنين واقتحمت ونهبت منازلهم بعد يوم من قتلها شيخ قبلي بمنطقة العود في إب.

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