شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سوريا يعلنون النفير العام لمواجهة التهديدات التركية والان مع التفاصيل

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية اليوم الأربعاء "النفير العام" على مدى ثلاثة أيام في مناطق سيطرتها بشمال وشمال شرق سوريا .

وجاء هذا الإعلان، بعد ساعات من تأكيد أنقرة أنها ستبدأ هجومها قريباً وارسالها تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

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وقال بيان صادر عن الإدارة الذاتية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، "نعلن حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، ونهيب بكافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة" .

وقد دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع سوريا وذلك استعدادا لعملية عسكرية وشيكة قالت أنقرة إنها ستشنها ضد قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة شرقي سوريا.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا .. مطالباً المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش.