7 طرق سحرية لاستخدام فرشاة الأسنان في روتين جمالك!

استعيني بفرشاة أسنان قديمة لتسريح حاجبيكِ، فهي مثاليّة لترتيب شعر الحاجبين بالاتجاه المطلوب. رشّي عليها القليل من الرذاذ المثبّت الذي تستعملينه عادةً لشعركِ، فمن شأن ذلك أن يساعد على تثبيت حاجبيكِ بفعالية أكبر.يساعد تمرير فرشاة الأسنان على الشفاه في تقشيرها وتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. ولا تنسي أن ترطّبي شفاهكِ بعد ذلك ببلسم خاص بالشفاه مما يُعيد إليها ليونتها ونعومتها المفقودة.

3- تخليص البشرة من الزوان:

غمّسي فرشاة أسنان بالقليل من عصير الليمون ومرّريها بحركات دائريّة على المنطقة التي يظهر عليها الزوان. من الأفضل أن تقومي بذلك بعد حمّام ساخن يساعد على توسّع المسام ويسهّل تنظيفها بالعمق من الغبار، والأوساخ، وبقايا الماكياج، والإفرازات الدهنيّة المتراكمة بداخلها.



رشّي القليل من الرذاذ المثبّت للشعر على فرشاة أسنان قديمة، ومرّريها على الشعر الصغير الذي يكون متطايراً عند جانبي الوجه وعلى الجبين. سوف تحتاجين لهذه الحيلة بشكل أساسي عندما تسرّحين شعركِ على شكل ذيل حصان أو عندما تعتمدين تسريحة الشعر المرفوع على شكل "شينيون".

5- تنظيف الأظافر:

للتخلّص من الأوساخ التي تتراكم تحت أظافركِ لن تحتاجي سوى لفرشاة أسنان قديمة والقليل من الصابون. رطّبي الفرشاة بالماء والصابون ومرريها فوق الأظافر وتحتها لتستعيد نظافتها. ولاتفركي أظافركِ بقوّة فهي منطقة حسّاسة وتحتاج إلى النعومة عند الاهتمام بها.

6- إزالة الشعر المحتجز تحت الجلد:

طبّقي القليل من مستحضر مقشّر على المنطقة التي يبدو فيها الشعر محتجزاً تحت الجلد. استعيني بفرشاة أسنان قديمة لفرك هذه المنطقة وتحرير الشعر. لن يبقى عليكِ بعد ذلك سوى الاستعانة بملقط حواجب للتخلّص من هذه الشعيرات المزعجة.

7- حلّ مشكلة تكتّل الماسكارا:

عندما تعانين من تكتّل الماسكارا على رموشكِ، استعيني بفرشاة أسنان قديمة لتمريرها على الرموش بهدف إبعاد الشعيرات عن بعضها وإزالة فائض الماسكارا.