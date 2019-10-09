مسافرة تتلقى رسائل 'تحرش' على متن الطائرة

وكانت جيسيكا فان ماير، والتي تبلغ من العمر 24 عاماً، تسافر، السبت، في رحلة عمل. وقالت إنها نهضت لاستخدام الحمام في وقت مبكر من الرحلة، وعندما عادت إلى مقعدها، بدأت تتلقى رسائل عبر الشاشة المخصصة بمقعدها.ويوفر نظام الترفيه، على متن طائرة خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية، للمسافرين إمكانية مشاهدة الأفلام، والبث المباشر، وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسائل إلى المسافرين المتواجدين على متن الطائرة.

ويبدو أن الرسائل المزعجة جاءت من مجموعة من الركاب كانوا يجلسون في المقاعد خلف مقعد فان ماير، بعدما مرت بهم في طريقها إلى الحمام.